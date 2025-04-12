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الجو هيبرَّد| الأرصاد: الطقس ينقلب بشكل مفاجئ.. وتحذر هؤلاء المواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الجو هيبرَّد| الأرصاد: الطقس ينقلب بشكل مفاجئ.. وتحذر هؤلاء المواطنين

الأرصاد
الأرصاد
يوسف أيمن

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدة أن فصل الربيع معروف بتغيراته السريعة والمفاجئة، مما يتطلب متابعة مستمرة للتقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضحت "غانم" أن محافظات جنوب مصر تشهد هذه الأيام انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، على عكس التوقعات السائدة بارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الشعور بعدم الاستقرار في الطقس.

وأكدت أن نشاط الرياح في مدن الصعيد أدى إلى عواصف ترابية ورملية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و40 كم/س، ما يزيد من الإحساس بالبرودة ويؤثر على جودة الهواء بشكل ملحوظ.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، وخاصة مرضى الحساسية والصدر، بضرورة توخي الحذر عند الخروج، مع الالتزام بارتداء الكمامات والنظارات الشمسية لحماية الجهاز التنفسي والعيون من الأتربة العالقة في الهواء.

وجاءت توقعات الطقس اليوم على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22° عظمى.. 12° صغرى.

السواحل الشمالية: 19° عظمى.. 12° صغرى.

جنوب سيناء: 24° عظمى.. 15° صغرى.

شمال الصعيد: 23° عظمى.. 10° صغرى.

جنوب الصعيد: 28° عظمى.. 12° صغرى.

الطقس الأرصاد البرد درجات الحرارة منار غانم

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