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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار .. تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة

رياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار في عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة
رياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار في عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة
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حالة الطقس غدا الأحد 13 أبريل 2025 .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل نهارا على شمالي البلاد حتى شمالي الصعيد، مائل للحرارة على جنوبي سيناء، حار على جنوبي الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية وأماكن الأمطار

 الظواهر الجوية.. هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وقد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مُدد متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على مُدد متقطعة.

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رياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار في عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة
رياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار في عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

حالة البحر المتوسط

تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

 تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 13

بنها 23 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 24 12

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 24 13

نخل 23 07

كاترين 17 05

الطور 27 16

طابا 24 12

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 12

مطروح 20 11

السلوم 20 10

سيوة 25 10

رأس غارب 27 15

الغردقة 28 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 26 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 26 12

أسيوط 27 12

سوهاج 29 13

قنا 32 14

الأقصر 32 15

أسوان 32 15

الوادي الجديد 31 13

أبو سمبل 32 15

رياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار في عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة
رياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار في عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

درجة الحرارة في مكة والمدينة والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 34 21

المدينة المنورة 33 19

الرياض 35 22

المنامة 29 24

أبو ظبي 40 26

الدوحة 35 24

الكويت 32 22

دمشق 16 07

بيروت 18 13

عمان 16 08

القدس 16 09

غزة 19 15

بغداد 30 18

مسقط 35 30

صنعاء 27 13

الخرطوم 35 21

طرابلس 29 22

تونس 27 19

الجزائر 20 14

الرباط 20 14

نواكشوط 30 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 09 -03

إسطنبول 13 04

إسلام آباد 34 20

نيودلهي 35 25

جاكرتا 31 24

بكين 14 10

كوالالمبور 33 25

طوكيو 15 13

أثينا 18 07

روما 19 16

باريس 19 09

مدريد 17 09

برلين 22 11

لندن 17 07

مونتريال 12 04

موسكو 08 -02

نيويورك 14 06

واشنطن 17 09

أديس أبابا 23 14

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