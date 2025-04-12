أمطار | الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت حتى الأربعاء 16 إبريل 2025.



توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد أن يوم السبت يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس يوم السبت

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

الأحد

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

من الإثنين إلى الأربعاء

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.