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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغير مفاجئ في الطقس.. تحذيرات من أمطار رعدية بعد ساعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا جديدًا حول حالة الطقس الساعات القادمة، والتي تشهد تغيرًا ملحوظا، على أغلب المحافظات.

تغير مفاجئ في الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الساعات القادمة سوف يشهد تغير في حالة الطقس غدا، حيث تشتد فرص الأمطار على البلاد، لتكون ما بين الرعدية والمتوسطة على بعض المحافظات الساحلية ومدن القناة وسيناء.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وتكون فرص الأمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

عواطف ترابية ورمال

قالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح على البلاد يظل مستمر على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

ناشدت هيئة الأرصاد، باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة غدا

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، في ظل التغير في الأجواء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة
شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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