أمطار وشتاء.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من أربع إلى خمس درجات، ومازالت الكتل الهوائية الشمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مؤثرة على البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي على القاهرة الكبري من المتوقع أن تصل إلى 23 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي الأجواء ربيعية نهارا فى معظم المحافظات الشمالية، أكثر حرارة بمحافظات الصعيد، وباردة إلى مائلة للبرودة معظم محافظات الجمهورية، وتصل إلى 15 درجة على القاهرة الكبري.

وتابعت أن هناك نشاطًا للرياح اليوم فى معظم المحافظات سرعته من 30 إلى 40 كم فى الساعة، مما يساعد أكثر على الإحساس بالبرودة وإنخفاض درجات الحرارة خاصة فترات الليل، حيث أنه مثير لبعض الرمال والأتربة فى محافظات الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار اليوم أكبر من الأيام القادمة، ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من وسط سيناء، وخفيفة فى مناطق متفرقة فى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وعن موعد إنتهاء تلك الموجة الباردة، أكدت أنه مع يوم الأربعاء ونهايات الأسبوع بشكل تدريجي تعود المعدلات الطبيعية.