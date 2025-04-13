بشرى من الأرصاد| موعد انتهاء الموجة الباردة.. وتفاصيل الطقس خلال الـ 4 أيام المقبلة

تشهد البلاد هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية الواضحة، حيث تتأرجح درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، في ظل استمرار الأجواء الباردة التي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستستمر في التعرض لأجواء باردة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال هذه الفترة.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لها، أن اليوم الأحد سيشهد تعمقا للمنخفض الجوي، ما يؤدي إلى تزايد فرص سقوط الأمطار، والتي ستكون متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

وأشارت أيضًا إلى أن درجات الحرارة ستظل دون معدلاتها الطبيعية حتى يوم الثلاثاء، مع استمرار الأجواء الباردة، لكنها أوضحت أن بداية من يوم الأربعاء المقبل سيبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وإن لم يكن ارتفاعا ملحوظا، ومع نهاية الأسبوع الجاري من المتوقع أن يشعر المواطنون بالدفء النسبي.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المنتظر أن يشهد اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025 طقسا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما سيكون حارا على جنوب الصعيد، ويميل للبرودة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

أما على صعيد الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة وسيناء، فرصا لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس خلال الـ 4 أيام المقبلة

كما توجد احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويتوقع أيضا أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء خلال اليوم ذاته، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، جنوب البلاد، محافظة البحر الأحمر، وبعض مناطق وسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 4 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء 16 أبريل 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس خلال هذه الأيام، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى أن اليوم الأحد يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاطا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطرابا للملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 32 درجة.

الصغرى 14 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 15 درجة.