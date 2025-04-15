بفستان أحمر.. أحدث ظهور لروجينا على إنستجرام

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت روجينا مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، ونسقت معه اكسسوارات بسيطة تلائم إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت روجينا مكياج بألوان ترابية وتركت شعرها الطويل منسدلاً على ظهرها.

روجينا تشكر ضيوف شرف مسلسل حسبة عمري

قالت النجمة روجينا إنها توجه الشكر إلى ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والتي حرصت على المشاركة فور علمها بما يناقشه مسلسل حسبة عمري، وحق المرأة وكفاحها مع زوجها.

وأضافت روجينا، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، وأسرة مسلسل "حسبة عمري"، ونجوم المسلسل محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر.

وتابعت روجينا، أنه لولا وجود أشرف زكي ما كان هذا العمل أو غيره من الأعمال التي قدمتها روجينا، وأنه لولا أشرف زكي ما كانت هناك روجينا الفنانة، مشيدة بدعمه لها من بدايتها ومنذ أن كانت طالبة.

وعلى جانب آخر، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي أسرة مسلسل "حسبة عمري"، ونجمة العمل الفنانة روجينا.

وناقش البرنامج فكرة المسلسل والتي ناقشت قضية مهمة وجديدة على الشاشات المصرية بشكل قوي ومؤثر، ولأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية يتناول مسلسل فكرة وقضية "حق الكد والسعاية".

واستضاف الليثي أسرة ونجوم المسلسل روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر.

كما استمع الليثي إلى رأي الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق المرأة لمعرفة رأي المجلس في المسلسل وفكرته.

وأيضًا استضاف البرنامج العلماء الدكتور سعد الدين الهلالي والذي أوضح رأي الدين في هذه القضية "حق الكد والسعاية"، وأيضًا الدكتور مصطفى عبد السلام والشيخ خالد الجمل.

وفي ختام الحلقة كرم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أسرة ونجوم مسلسل "حسبة عمري" وأهداهم درع تكريم من "واحد من الناس" وقناة الحياة، على هذا العمل المميز وما قدمه من رسائل ومناقشة قضايا مهمة للمجتمع.