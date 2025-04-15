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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة ربة منزل وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة ودراجة بخارية بأخميم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، أسفر عن وفاة ربة منزل، وإصابة 4 آخرين من بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز ووجود حالة وفاة ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن تصادم سيارة الملاكي قيادة المدعو "جمال الدين ف. ع. ف"، 56 عامًا، سائق، ويقيم بقسم ثانٍ سوهاج، بالدراجة البخارية قيادة المدعو "رمضان ج. ح. ا"، 38 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بين يدي قائد السيارة، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة البخارية.

وأسفر الحادث عن وفاة "هبة م. غ. ع"، 36 عامًا، ربة منزل، زوجة قائد الدراجة البخارية.

وإصابة كل من:" قائد الدراجة البخارية بكسور في الساق اليسرى، آدهم رمضان، 10 سنوات، تلميذ، بجرح قطعي بالساق اليسرى، رؤى رمضان، 12 سنة، طالبة، بجرح في الوجه، قائد السيارة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الرعاية الطبية، وأفاد قائدا المركبتين بمضمون ما سبق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تصادم سيارة أخميم

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