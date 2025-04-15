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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد حصاد محصول القمح بأحد الحقول ويتابع التوريد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2025، أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال توريد الأقماح بصومعة شركة مطاحن مصر العليا بأولاد نصير مركز سوهاج، كما تفقد حصاد محصول القمح بقرية بني زار التابعة لمركز سوهاج.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، ومسئولي شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج.

محافظ سوهاج

واستهل المحافظ الجولة بتفقد صومعة سوهاج أولاد نصير، حيث تفقد معمل الفرز وتنقية القمح والذي يشرف عليه لجنة مشكلة من التموين والزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء.

واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، كما تفقد أعمال تفريغ القمح بالصوامع، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.

وقام "سراج" بتفقد أعمال حصاد محصول القمح من داخل قرية "بني زار" بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين.

وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة، مما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد محافظ سوهاج أن محصول القمح مبشر هذا العام، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 192 ألف فدان قمح موزعة على مراكز المحافظة المختلفة.

ولفت إلى توريد ما يقرب من 170 ألف طن العام الماضي، ونأمل زيادة الكميات الموردة هذا العام.

وأشار إلى زيادة القيمة المالية للأردب هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب درجة النقاء، حيث تصل قيمة الأردب درجة نقاء 23.5 إلى 2200 جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز جميع المواقع التخزينية والصوامع والشون، والتي تصل إلى 17 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح، وتم تخصيص 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الاقماح المستوردة.

ولفت إلى زيادة السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل مديرية التموين طوال فترة موسم التوريد على تنسيق دائم بغرفة العمليات بوزارة التموين.

وهناك توجيهات واضحة بتذليل أية معوقات خاصة باستلام الأقماح من المزارعين، وسرعة سداد المستحقات المالية للموردين في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وشدد على إحكام الرقابة على حركة تداول ونقل القمح، ومنع تسريب أي كميات خارج المحافظة.

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