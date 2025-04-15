قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاصفة رملية تضرب العراق والمصابين أكثر من 3700 حالة اختناق.. صور
احتفال الربيع وبهجة الطبيعة.. كيف بدأ شم النسيم؟
وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي التعاون في إنتاج المستحضرات الدوائية
بعد الإمارات.. الرئيس السوري يبدأ زيارة رسمية إلى قطر ويلتقي الأمير تميم
احجز شقتك الآن .. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا
"لم الشمل".. وحدة الأزهر تنجح في حل 185 ألف نزاع أسري وتخدم 3 ملايين مواطن
أمير البلاد في مقدمة مودعيه..الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت
وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل15.1 مليار جنيه
الرئيس السيسي وأمير الكويت يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مخزن أدوية غير مرخص داخل مركز طبي جراحي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، والرقابة التجارية.

أسفرت الحملة التي استهدفت مراكز طبية بنطاق مركز سوهاج، عن ضبط مخالفة داخل أحد المراكز الطبية الجراحية المرخّصة، حيث تم اكتشاف غرفة تُستخدم كمخزن للأدوية.

ضبط مخزن أدوية غير مرخص في سوهاج

وذلك بغرض بيعها للجمهور، دون الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة، بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955.

وقال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، إن الضبطية جاءت بناءً على بلاغ سري، وتم تحريز جميع الأدوية المخزنة بالمركز.

وتحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم الشرطة المختص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "دويدار" أن الحملات مستمرة لضبط أي تجاوزات أو مخالفات داخل المنشآت الطبية، حفاظًا على صحة المواطنين، والتصدي لكل أشكال العبث في تداول الأدوية أو مزاولة النشاط الطبي دون وجه حق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مخزن ادوية مخزن صحة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية : صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-4-2025

تجديد البطاقة اونلاين

وانت في بيتك.. خطوات تجديد البطاقة أونلاين

ترشيحاتنا

العروسان نادية ويوسف

بعد طول انتظار| زفاف نادية ويوسف في الـ80 يخطف القلوب

صورة أرشيفية

لحماية بياناتك.. واتساب تُطالب المستخدمين بالتحديث الفوري بسبب ثغرة خطيرة

مفاوضات واشنطن وطهران

طهران وواشنطن على طاولة واحدة.. محادثات بنّاءة تحت نيران المحافظين| قراءة

بالصور

عاصفة رملية تضرب العراق والمصابين أكثر من 3700 حالة اختناق.. صور

عاصفة رملية تضرب العراق
عاصفة رملية تضرب العراق
عاصفة رملية تضرب العراق

دراسة تكشف الوجه الخفي للفيروس المخلوي التنفسي لدى البالغين.. خطر الوفاة يتضاعف

خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي
خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي
خطر الوفاة يتضاعف 3 مرات بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

ثورة في طب الأسنان.. علماء بريطانيون يزرعون أسنانًا بشرية باستخدام خلايا المريض

حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه
حقيقة زراعة أسنان بشرية باستخدام خلايا المريض نفسه

انتهاء تصوير فيلم «درويش» وعرضه في السينما 17 يوليو المقبل

فيلم درويش
فيلم درويش
فيلم درويش

فيديو

محمد رمضان يرد على منتقديه

بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا

القطط والجن العاشق

الجن العاشق في جسم القطة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عنوسة البنات مربية القطط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد