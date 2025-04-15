ضبط مخزن أدوية غير مرخص داخل مركز طبي جراحي في سوهاج

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، والرقابة التجارية.

أسفرت الحملة التي استهدفت مراكز طبية بنطاق مركز سوهاج، عن ضبط مخالفة داخل أحد المراكز الطبية الجراحية المرخّصة، حيث تم اكتشاف غرفة تُستخدم كمخزن للأدوية.

ضبط مخزن أدوية غير مرخص في سوهاج

وذلك بغرض بيعها للجمهور، دون الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة، بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955.

وقال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، إن الضبطية جاءت بناءً على بلاغ سري، وتم تحريز جميع الأدوية المخزنة بالمركز.

وتحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم الشرطة المختص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "دويدار" أن الحملات مستمرة لضبط أي تجاوزات أو مخالفات داخل المنشآت الطبية، حفاظًا على صحة المواطنين، والتصدي لكل أشكال العبث في تداول الأدوية أو مزاولة النشاط الطبي دون وجه حق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،