رئيس جامعة سوهاج: إنطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اللواء وليد نافع رئيس مكتب الرقابة الإدارية بسوهاج والعقيد فؤاد درويش ممثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتوعية وبرامج، تزامناً مع انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين الذي تنظمه الجامعة لاول مره لمنسوبيها في مجال الفساد الحوكمة خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ أبريل.

وأعرب "النعماني" عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وحماية حقوق المواطنين وتنفيذ القانون.

وأضاف أنه تم مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.

جامعة سوهاج

وأشاد اللواء وليد نافع بجامعة سوهاج وما يتم تحقيقه من انجازات، موكداً على أهمية التعاون المستمر مع الجامعة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.