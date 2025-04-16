مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للأرض بندوة علمية الأحد القادم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامَج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، ندوة علمية تحت عنوان "اليوم العالمي للأرض" بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يوم الأحد القادم، وذلك في إطارالاحتفال باليوم العالمي للأرض.



وتقام احتفالية هذا العام تحت شعار "قوتنا، كوكبنا" حيث يهدف الاحتفال إلى جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في العالم، ونشر الوعي بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وإظهار الدعم لحماية البيئة في جميع أنحاء العالم.



وتأتي هذه الفعالية في وقت يشهد فيه كوكبنا تحديات بيئية متزايدة، وتستهدف تعزيز الوعي لدى الأجيال الشابة بضرورة المشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة.



ويعد يوم الأرض العالمي حدث سنوي يتم الاحتفال به في 22 أبريل من كل عام لزيادة الوعي بضرورة حماية البيئة، و تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970 لزيادة الوعي حول التأثيرات السلبية التي تحدثها الصناعة على البيئة .



جدير بالذكر أن برنامَج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية يركز على دعم وبناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة لأنهم القوة المحركة للتغيير، ولديهم القدرة على مواجهة التحديات البيئية، من خلال توجيههم وتزويدهم بالأدوات المناسبة يمكنهم لعب دور ريادي في تحقيق التنمية المستدامة.