كواليس الإصابة الصادمة| أحمد السقا يكشف الحقيقة الكاملة وراء كسر وجهه بسبب الحصان

عاد الفنان الكبير أحمد السقا ليخطف الأنظار من جديد في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” في أجواء درامية شهدها الموسم الرمضاني لعام 2025.

لكن هذه العودة لم تمر مرور الكرام، إذ انتشرت شائعات كثيرة حول تعرض السقا لإصابة خلال التصوير، تحديدًا في أحد المشاهد التي جمعته بزميله الفنان باسم سمرة، ليتصدر اسمه عناوين الأخبار ومنصات التواصل.

وبينما يتداول البعض أن الإصابة كانت نتيجة مشهد عنيف بين النجمين، خرج السقا عن صمته ليكشف القصة الحقيقية، بتفاصيل إنسانية عكست أجواء الكواليس وواقعية التحديات التي يواجهها الممثلون خلف الكاميرا.

المشهد المثير.. لا علاقة لباسم سمرة!

نفى السقا بشكل قاطع أن يكون زميله باسم سمرة له أي علاقة بإصابته، مؤكداً أن كل ما تم تداوله بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة. وأوضح أن الحادثة وقعت أثناء تصوير أحد مشاهد المولد الشعبي، وكان يتضمن رقصة مع حصان مدرب.

وقال السقا: "احنا كنا بنصور مولد، وكان فيه مشهد فيه رقصة حصان.. الحصان من نوع معين مينفعش حد يوتره.. وكان في ولد من المجاميع كل شوية يشوح بإيده جنب الحصان، والحصان بيشوف 180 درجة، لحد ما اضطرينا ننقله من مكانه."



الحصان.. البطل غير المتوقع في الكواليس

بحسب ما رواه السقا، فإن الحصان المستخدم في المشهد كان مدرباً تدريباً خاصاً، ويحتاج إلى الهدوء أثناء التصوير، نظرًا لأنه من سلالة حساسة وسريعة التفاعل مع أي حركة غير محسوبة. وأشار إلى أن أحد المشاركين من الكومبارس كان يلوّح بيده مراراً بجانب الحصان، ما تسبب في توتر الحيوان وخروجه عن السيطرة لبرهة، الأمر الذي أدى إلى وقوع الإصابة.

ورغم ما تعرض له من ألم، إلا أن السقا بدا متفهماً لما حدث، وحرص على توضيح الصورة للرأي العام، مؤكداً أن هذه الأمور واردة الحدوث أثناء تصوير الأعمال الفنية.

مسؤولية الممثلين.. بين الواقع والدراما

تكشف هذه الحادثة مجدداً عن مدى المخاطر التي قد يتعرض لها الفنانون أثناء أدائهم لأدوارهم، خصوصاً في الأعمال التي تعتمد على الحركة والمشاهد الحركية المعقدة. فبين السعي لتقديم صورة واقعية للمشاهد، وبين التحديات التقنية والتنسيق بين عناصر العمل، تحدث مواقف لا يمكن التنبؤ بها.

في الختام، حرص أحمد السقا على توجيه الشكر لفريق العمل وللجمهور الذي أبدى قلقه ودعمه، داعياً إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات. كما أعرب عن سعادته بنجاح المسلسل وردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها منذ بداية عرضه في رمضان.