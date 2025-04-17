كريم رمزي: لا يوجد ارتياح لـ بيسيرو في الزمالك ونهائي الكأس يحدد موقفه

كشف الإعلامي كريم رمزي، موقف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الاستمرار مع القلعة البيضاء.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: اجتماع الزمالك اليوم، لن يكون به أي حديث عن مصير جوزيه بيسيرو، لكن ليس هناك ارتياحا داخل النادي بشأن المدرب.

وتابع كريم رمزي: النادي غير سعيد بالمدرب لكنه غير غاضب عليه، وفرصته حاليًا حتى نهاية الموسم وبالتحديد حتى نهائي كأس مصر.

وأضاف كريم رمزي: الزمالك لن يُحمل الدوري خسارة بيسيرو، لكن حال خسارة كأس مصر، فستكون البطولة الثانية التي يخسرها بعد كأس الكونفدرالية.

وواصل رمزي: مصير بيسيرو أصبح متعلقًا بمباراة بيراميدز في كأس مصر، ولن يخرج الزمالك رسميًا لقول ذلك حتى لا تُشتت المدرب والفريق، وإنما تخرج لتمسكها به لمنحه الثقة.

واختتم كريم رمزي: المدرب الوحيد الذي كان يتحمل المسئولية، كان المدرب جوزيه جوميز، وخطأ إدارة الزمالك الأكبر هو عدم الاحتفاظ بـ جوزيه جوميز، وليس عدم التجديد لـ زيزو.