تشكيل إنبي لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

التشكيل الأساسي لفريق إنبي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مهاب سامي، أحمد جمال

خط الوسط: مودي ناصر، علي إيهاب، زياد كمال، محمد حتحوت، رفيق كبو

خط الهجوم: أحمد زكي

دكة البدلاء: رضا السيد، خالد حسن، محمد حامد، محمد جدو، صلاح زايد، سيف عصام، محمد عماد، حسام إيفونا، علي محمود

موقف المجموعة قبل الجولة الأخيرة:

يدخل إنبي المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويكفيه الفوز أو التعادل لضمان التأهل كمتصدر. أما طلائع الجيش، صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيحتاج إلى الفوز فقط لتجاوز إنبي وخطف الصدارة.

أما باقي فرق المجموعة، فيأتي فاركو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل الأهلي ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.