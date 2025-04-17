التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

انتهى الشوط الأول من مواجهة المصري البورسعيدي وغزل المحلة بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة، محمد هاشم، أحمد عامر

خط الهجوم: ميدو جابر، حسين فيصل، بابا بادجي

تشكيل غزل المحلة بقيادة المدرب القبرصي بابا فاسيليو:

حراسة المرمى: أحمد النفراوي

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، أسامة النجار، يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه، محمد بن شرقي، حميدو فتاو، إبراهيم حسن

خط الهجوم: عماد ميهوب، محمد بن حموده

دكة بدلاء المحلة: عبد الراضي، محمد جابر، حمدي زكي، خالد الإخميمي، محمد أشرف، أحمد فوزي، رشاد العرفاوي، محمد نبيه

موقف المجموعة قبل المباراة:

يحتل النادي المصري المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد أن تعادل في مبارياته الثلاث السابقة، فيما يدخل غزل المحلة اللقاء بالمركز الثالث بنفس الرصيد.

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه سيراميكا بـ 4 نقاط، في حين يتذيل الترتيب فريق زد بنقطة واحدة.