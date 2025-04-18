مواصفات سيارة ستروين C4X 2025

طرحت شركة ستروين سيارة "ستروين C4X" المزودة بمحرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو، بقوة 130 حصان، مما يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الوقود. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يضمن تجربة قيادة سلسة ومريحة.

يجمع تصميم C4X بين خطوط السيدان الرياضية وارتفاع سيارات SUV، مما يمنحها مظهرًا ديناميكيًا وجذابًا.

توفر السيارة أيضًا مساحة داخلية واسعة، مع صندوق أمتعة بسعة 510 لتر

مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات. تتوفر C4X في فئتين: فئة Feel، المجهزة بأهم وسائل الراحة والتقنيات الحديثة، وفئة Shine، التي تحتوي على مزايا فاخرة مثل فتحة سقف بانورامية.

تُعتبر ستروين C4X خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع دعم محلي يعزز من تجربة الاستخدام.