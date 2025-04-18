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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سبب وفاة سليمان عيد

سليمان عيد
سليمان عيد
شروق سلامة

غيب الموت صباح اليوم الجمعة الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.


وأعلن عبد سليمان، نجل الفنان الراحل، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة اليوم في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وسط حالة من الحزن والصدمة بين زملائه ومحبيه
 

موعد ومكان جنازة الفنان سليمان عيد 

وأضاف نجل الفنان الراحل سليمان عيد أن صلاة الجنازة على والده ستكون بعد صلاة الجمعه بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد وموعد الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة. 

اخر ظهور لسليمان عيد 

 

 

استقبلت أسرة المنتج الراحل صلاح حسن، واجب العزاء فيه أمس، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وسط حالة من الحزن.

وكان من أول الحضور الفنان الراحل سليمان عيد، ليلحقه بساعات   إثر أزمة صحية مفاجئة.
 

آخر أعمال سليمان عيد

اخر اعمال الفنان سليمان عيد  في فيلم فار بسبع أرواح وهو فيلم عيد الفطر المبارك 2025.

قال سليمان عيد في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري “ بجسد شخصية شخص متوفي وتدور بينه وبين كل أبطال العمل مواقف كوميدية”.

أضاف سليمان عيد:" سعيد بردود الأفعال علي الفيلم وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها تعاون و سعادة و ايجابية".  

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا فرح الزاهد، وناجي سعد، لينا صوفيا، وإبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، شريف حسني، وطاهر أبو ليلة، ودنيا جمعة، سليمان عيد، ويزو، وغيرهم كثير من النجوم.

فيلم فار بـ 7 أرواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية.
 

سليمان عيد ٧ ارواح فيسبوك

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أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

سليمان عيد
سليمان عيد
سليمان عيد

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