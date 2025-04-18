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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة البيئة: المجتمع الدولي يحتاج إعادة نظر في آليات التمويل

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
عبد الخالق صلاح

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن القيادة السياسية مؤمنة بقضية تغير المناخ، وأنها رسالة مهمة في وقت حيوي.

أضافت وزيرة البيئة خلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج بصراحة في فضائية الحياة، أنه على الرغم من أن ما تم النص عليه في اتفاق باريس بشأن تحقيق الدول النامية لأهدافها في تغير المناخ عبر تمويل المناخ، فإن مصر لم تحصل على التمويل اللازم والذي تقدمه الدول المتقدمة عبر الصناديق.

أوضحت وزيرة البيئة، أن الطاقة الجديدة والمتجددة مربحة، كما أن القطاع الخاص يضخ استثمارات بها لتحقيق مكاسب.

قالت وزيرة البيئة: السؤال هنا.. هل قامت الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بدعم جمهورية مصر العربية أو الدول النامية الأخرى في أفريقيا لموضوعات ليست ربحية؟.. هل تم وضع أيدينا في ايد بعض واعلنا هناك تحدي ونحتاج مثلا دخول تمويل لخفض المخاطر في رأس المال بالقطاع الزراعي لأنها قضية أمن غذائي؟.. هذا لم يحدث.

أضافت وزيرة البيئة، مازال المجتمع الدولي يحتاج إلي إعادة النظر في آليات التمويل ونوعية التمويل وكيفية دعم الدول النامية لما يحتاجون له وليس ما هو متعارف عليه.

تابعت: لذلك نقول أن هناك حاجة محلة لإعادة النظر في شكل التمويل لتغير المناخ وهل هذا التمويل ليس كفاية من ناحية الكم ولكن نوعيته، لان ذلك يضع الدول النامية في صراع ما بين تحقيق التنمية وبين الالتزام بتعهدات تغير المناخ.

التمويل الدكتورة ياسمين فؤاد القيادة السياسية رانيا هاشم الدول النامية

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