مرتضى منصور يتقدم ببلاغين ضد عضو بمجلس الزمالك و2 مذيعين ..ما السبب؟

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق اليوم ببلاغين إلى النائب العام ضد كل من :-



1- هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

2- عمرو عبد الحي أديب

3- خيري رمضان

وتقدم مرتضي منصور ببلاغاته ضدهم بسبب التشهير وإذاعة اخبار كاذبة لتضليل الرأي العام الزملكاوي بادعائهم انهم شرعوا في بناء نادي 6 أكتوبر واستاد الزمالك وحصلوا علي جميع التراخيص لبدء البناء.

مرتضى منصور بتقدم ببلاغ

وقال مرتضى منصور أن التعاقد على أرض 6 أكتوبر تم بمعرفته من 2016 وقام بدفع آخر قسط في مايو 2020 واستخرج جميع تراخيص البناء بمعرفته في 2018 عن النادي والاستاد وتعاقد مع الدكتور نبيل حراز منذ 2018 وتقاضي اتعابه كاملة بعد ان انهي جميع الرسومات الهندسية الانشائية .



وتابع مرتضى منصور فى البلاغ : تم ادخال جميع المرافق من كهربا ومياه وصرف صحي وتم اسناد جس تربة الأرض من حيث صلاحيتها للبناء عليها الي كلية الهندسة جامعة القاهرة واستلمت لجنة الفحص كافة مستحقاتها وأكدت في خطاب رسمي صلاحية الأرض وبناء السور .

ثم تم تعاقد في 2020 مع اكبر شركة مقاولات تتبع جهاز سيادي وأول ما بدأ في تنفيذ المشروع تم تجميد مجلس الإدارة الذي تشرف برئاسته وبعدها تم حبسه وعزله.