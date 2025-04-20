شوبير يوجه رسالة نارية: الدوله مش هتديك فلوس عشان تشتري لاعب

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية، دفاعا عن النادي الاهلي وميزانيته، في مواجهة من يحاولون تشويه صورة النادي، وذلك عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير.

وقال شوبير: "من الحاجات اللي تجنني لما يبقى فيه حد ناجح، فتروح تحاسبه تقوله انت ناجح ليه؟ انت بتجيب فلوس إزاي؟، يعني حضرتك عاوزني أخسر عاوزني أبقى مفلس".

وأضاف: "طب أعمل أيه؟ بعمل مشروع وبعمل شركة وباخد بطولات، وبيجيلي رعايات، وفلوس، وبرضو انت مصر هو بيجيب فلوس منين؟".

وأستكمل : "طول ما انت بتشتغل العجلة بتدور، وبتعرف تجيب فلوس، طيب لو مشتغلتش وفلست وروحت تستنجد وتقول يا دولة اديني فلوس، لكن الدولة مش هتديك فلوس عشان عندها أولويات أهم منك لكن مش هتديك فلوس عشان تشتري لاعب كرة وتقعده على الدكة".

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.