عايز الناس تمسك الخشب .. أحمد شوبير يشيد بنجم الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بمستوى نجم الأهلي، إمام عاشور خلال مباراة الفريق أمس مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجة الاذاعي: بقا عادي أننا كل مرة نقول أمام عاشور نجم المباراة، أنا عايز الناس تمسك الخشب وهي بتتكلم عنه».

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.