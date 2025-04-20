الدرديري: بيراميدز يهدد عرش الأهلي ويجبره على رفع رواتب لاعبيه

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على الصعود القوي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وما يمثله من تحد كبير للنادي الأهلي، وذلك في تعليق له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" عقب اقتراب بيراميدز من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصف الدرديري بيراميدز بـ "العفريت" الذي حضره الأهلي بنفسه، مشيرًا إلى أن النادي الأحمر يواجه صعوبة في التعامل مع هذه القوة الصاعدة.

وأضاف أنه في الوقت الذي يشهد فيه نادي الزمالك انهيارًا على كافة المستويات، وكان من المتوقع أن يستغل الأهلي هذا الوضع للسيطرة على البطولات كما حدث في فترة سابقة، ظهر بيراميدز ليقف حائلًا دون تحقيق هذه السيطرة الكاملة.



ولفت الدرديري إلى أن بيراميدز، وخلال أقل من سبع سنوات، أصبح على بعد خطوة واحدة من لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، كما أنه منافس قوي على لقبي الدوري والكأس المحليين.

وأشار إلى أن بيراميدز استقطب اثنين من أهم اللاعبين في الجيل الحالي بالنسبة للأهلي، وهما عبدالله السعيد ورمضان صبحي، معتبرًا أن وجود بيراميدز كقوة منافسة يجبر الأهلي على رفع سقف رواتب لاعبيه خوفًا من انتقالهم إلى صفوف الفريق الصاعد.

وفي ختام تعليقه، تساءل الدرديري عن السيناريو المحتمل في حال تمكن بيراميدز من الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي.

ويعكس تعليق الدرديري قلقًا من التطور السريع لفريق بيراميدز وتأثيره المتزايد على خريطة المنافسة الكروية في مصر والقارة الأفريقية، وتحديه للهيمنة التقليدية للنادي الأهلي.