ألحان الزهور.. الأوبرا تجمع الأصوات الذهبية في احتفال الربيع

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفالاتها بأعياد الربيع، حيث أقيمت أمسية غنائية كبرى للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، أحيتها النجمة الشابة حنين الشاطر، على المسرح الكبير، وذلك تحت إشراف أماني السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

وضم الحفل، فاصلين، أحييت الثاني منه، حنين الشاطر الفائزة بجائزة أحد أهم المسابقات الغنائية لتكتشاف المواهب بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، منها “عيناك ليال، كلمات، ألف ليلة وليلة، راجعين يا هوى، آه يا أسمراني اللون، بتونس بيك”، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة، منها “أعظم إنجازاتي، روح مربوطة بروح، وعدك” وغيرها.

أما الفاصل الأول، فيغنى خلاله نجوم الأوبرا “أحمد عصام، منار سمير، محمد طارق، أحمد سعيد بكوكبة” من أعمال الطرب، منها “راح توحشيني، مغرم صبابة، أنا بعشقك، زي الهوا، سحب رمشه، اسبقني يا قلبي” وغيرها.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تشارك جمهورها كل المناسبات الاجتماعية والقومية والدينية، من خلال فعاليات متنوعة؛ تحقيقاً لدورها الرائد والهادف إلى نشر الإبداع الجاد، وتطوير وتنمية الحس الفني لأبناء الوطن.