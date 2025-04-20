قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محيي الدين: اضطرابات السياسة النقدية الأمريكية تزيد فرص النمو في مصر
مخدرات بنصف مليار جنيه.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة البودر في القاهرة
وفد مجلس التعليم بطوكيو يشيد بتطبيق أنشطة التوكاتسو بمدرستين في الشروق
أحمد الوكيل: مصر تشهد ثورة بنائية وتشريعية بقيادة الرئيس السيسي
وداعا للتوقيت الشتوي.. الساعة هتقلب 1:00 صباحًا في هذا الموعد
إعلام حوثي: غارات أمريكية على جزيرة كمران بالحديدة غرب اليمن
أسامة ربيع: فكرة مهندس شاب أثبتت فاعليتها في حل أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن
ألحان الزهور.. الأوبرا تجمع الأصوات الذهبية في احتفال الربيع
لم تتم مناقشتي بشأن مستقبلي.. كواليس قرار رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي
أسامة ربيع : واجهنا تحديًا غير مسبوق في قناة السويس خلال أزمة إيفرجيفن
لميس الحديدي تكشف عن مفاجأة في قضية مخدرات سارة خليفة
أسامة ربيع عن أزمة إيفرجيفن: الرئيس قالي سمعة مصر في رقبتك ورجال الهيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود محيي الدين: النظام الاقتصادي العالمي يقترب من نهايته

الاقتصاد
الاقتصاد
عادل نصار

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن النظام الاقتصادي والمالي العالمي يمر بتحولات جذرية، واصفًا الوضع الحالي بأنه "بدايات لنهايات الهيمنة" التي سيطرت على العالم لعقود، في إشارة إلى نهاية مرحلة أحادية القطب.


وأكد "محيي الدين" خلال حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء الأحد  أن العالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول استعادة عافيته الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس رغبة متزايدة في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.


وأضاف أن ما نعيشه اليوم ليس مجرد تغييرات موسمية أو حتى هيكلية، بل هي تحولات نظامية شاملة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بالكامل، مشددًا على أهمية أن نستفيد من هذه المرحلة عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتوطين التنمية بشكل غير مسبوق.


وتابع قائلاً: "الأوروبيون أعادوا اكتشاف مزايا الاتحاد الأوروبي، وبدأوا بتفعيل التعاون بين دوله، وهو ما يعكس اهتمامًا غير مسبوق بإعادة بناء الأنظمة الاقتصادية على أسس أكثر عدلاً واستدامة".


وأشار إلى ضرورة إيجاد نقطة موحدة للمستثمرين من أجل توحيد المنظومة الضريبية، بما يقلل الأعباء ويوجه الإنفاق العام نحو ما ينفع الناس فعلاً، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة لم تعد مجرد وثيقة رسمية، بل أصبحت الأداة الثانية بعد الدستور في رسم معالم التنمية الحقيقية.
 

النظام الاقتصادي أحادية القطب محمود محيي الدين الولايات المتحدة تغييرات موسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

وزير الصحة

توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين

سكر.. أرشيفية

الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطروخ المرمل؟.. نصائح لتفادي التسممم الغذائي في شم النسيم

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 20 أبريل 2025: تجنب التفكير المفرط

برج الميزان

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 20 أبريل 2025: تغييرات صغيرة

بالصور

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

على عكس الشائع .. شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة

مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ

الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

بعد 3 سنين جواز وطفل .. علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد