بمشاركة 70 ألف أسرة.. احتفالات ربيعية مبهجة بمراكز شباب الإسكندرية

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئات الشبابية والرياضية فعاليات متميزة شملت عروضًا فنية ورياضية وثقافية، في أجواء بهجة واحتفاء تنسجم مع أهداف رؤية مصر 2030، وذلك في أجواء من الفرح والبهجة، في إطار الاحتفالات بأعياد الربيع، وذلك تحت إشراف كلا من وكيل المديرية للشباب معاوني وكيل الوزارة لشئون الشباب والرياضة ومدير عام الإدارة العامة الشباب و مدير إدارة الطلائع.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن هذه الاحتفالات تأتي في سياق خطة المديرية لتفعيل دور مراكز الشباب كمنصات مجتمعية شاملة، تدعم التنمية الثقافية والرياضية والبيئية بما يتماشى مع محاور رؤية مصر 2030 في تمكين الشباب، وتعزيز الانتماء، وتحقيق جودة الحياة.

وشهدت الفعاليات مشاركة أكثر من ٧٠ ألف من الأسر وأبناء مراكز الشباب، والهيئات الرياضية واستمتع الجميع بعروض فنية، أنشطة ترفيهية، ورش فنية للأطفال، ومسابقات رياضية وثقافية، في أجواء عائلية ممتعة داخل مراكز الشباب والهيئات الرياضية بالإسكندرية.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، بتنشيط دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية تخدم كل الفئات العمرية، وتنشر البهجة والطاقة الإيجابية في نفوس المواطنين.