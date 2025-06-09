الأهلي يعلن جاهزية جميع لاعبيه لإنطلاق بطولة كأس العالم للأندية

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين في معسكر ميامي لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بمواجهة أنتر ميامي في المجموعة الأولي يوم 15 يونيو الجاري، وقال الجهاز الطبي أن إمام عاشور لاعب الوسط عاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة ولكنه تماثل للشفاء بشكل كامل وشارك في التدريبات الجماعية .

وأضاف أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق لم يعاني من أي إصابة عضلية ولكنه تغيب عن التدريب بسبب دور برد حاد وحصل علي جرعة مكثفة وجاهز لخوض التدريبات بشكل طبيعي.

وأوضح أن أحمد مصطفى زيزو جناح الفريق المنضم حديثا خضع لقياسات بدنية بمجرد وصوله إلى معسكر ميامي وهو يشارك في المران الجماعي بشكل طبيعي وجاهز بشكل كامل لخوض المباريات والمشاركة في البطولة حسب رؤية الجهاز الفني.

