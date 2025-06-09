اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية للعمل بمسابقاته في موسم 2025/2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط الرخص التدريبية، والحد الأدنى المطلوب للعمل بمسابقاته المختلفة في موسم 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:
القسم الأول
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة A)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة B)
القسم الثاني
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة B)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة C)
القسم الثالث / الرابع / الكرة النسائية
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)
الناشئين
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)
البراعم
* (الحد الأدنى للمدير الفني - الرخصة C)
* (الحد الأدنى للمدرب المساعد - الرخصة D)
كما يجوز استخراج تصريح مؤقت للمدرب للعمل فى المسابقات لمدة موسم واحد فقط للرخصة المحددة لكل مسابقة بعد سداد الرسوم المقررة مع التسجيل في أقرب دورة تدريبية.