إصابة شخصين بطلق خرطوش فى مشاجرة ببنها

شهدت قرية طحلة بدائرة مركز شرطة بنها مشاجرة بين طرفين أسفر عن إصابة شخصين بطلق خرطوش، تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابين.



وتعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية طحلة أمام المدرسة الإعدادية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين جراء المشاجرة بطلق خرطوش،جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.