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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شبراوي يتوَّج بذهبية بطولة فرنسا المفتوحة للأطباق المروحية

منتخب الرماية
منتخب الرماية
رباب الهواري

في انطلاقة قوية للمنتخب الوطني المصري للرماية ضمن بطولة أوروبا المفتوحة للأطباق المروحية، المقامة حالياً في فرنسا خلال الفترة من ٩ إلى ١٩ يونيو الجاري، تألق أبطال مصر في أولى منافسات البطولة التي تشهد مشاركة نخبة من أبرز الرماة العالميين، حيث يشارك فيها ٢٥٠ رامي ورامية يمثلون ١١ دولة.

وشهدت بطولة فرنسا المفتوحة، وهي أولى فعاليات البطولة الأوروبية، تتويج الرامي المصري المتألق أحمد فاروق شبراوي بـ الميدالية الذهبية بعد أداء استثنائي ومنافسة شرسة مع نخبة الرماة الأوروبيين، ونجح شبراوي في حسم المركز الأول متفوقًا في الجولة النهائية على الرامي البريطاني المخضرم كارل مايلز، ليؤكد تفوق الرماية المصرية على الساحة الدولية.

وفي إنجاز آخر يعزز حضور مصر في البطولة، حصد الرامي المصري أمين محمد منصور الميدالية البرونزية بعد فوزه بالمركز الثالث في فئة كبار السن (ماسترز)، ما يعكس الجاهزية العالية لكافة عناصر المنتخب وروحهم القتالية في مواجهة أقوى المنافسين.

من جانبه، أعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال مصر في مستهل مشوارهم الأوروبي، قائلاً:
"أتوجه بالتهنئة للرامي البطل أحمد فاروق شبراوي ولجميع أفراد بعثة المنتخب على هذا الإنجاز المشرف الذي يرفع راية مصر عالياً في واحدة من أقوى البطولات العالمية. إن ما تحقق اليوم هو ثمرة العمل الجاد والتخطيط المستدام الذي ينتهجه الاتحاد المصري للرماية من أجل تطوير اللعبة وصقل المواهب، وهو دليل واضح على قدرة أبطالنا على اعتلاء منصات التتويج في كبرى المحافل الدولية."

وأضاف حسني: "نتطلع إلى مواصلة هذا الأداء المتميز خلال بقية منافسات البطولة الأوروبية، ولدينا الثقة الكاملة في إمكانيات لاعبينا لتحقيق المزيد من الميداليات التي تليق بمكانة الرماية المصرية قارياً وعالمياً."

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها الرماية المصرية على الساحة الدولية، في ظل الدعم المستمر من الاتحاد المصري للرماية، واهتمام الدولة بتعزيز حضور الرياضات الفردية في المحافل العالمية.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواصلة المنافسة في بقية فعاليات البطولة الأوروبية، وسط آمال كبيرة بتحقيق المزيد من النتائج المشرفة التي تليق باسم مصر.

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