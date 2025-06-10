صوت مصر.. أنغام: والدي قدمني به .. ولا أعتبره حكرا لي

أكدت المطربة أنغام أن والدها أطلق عليها لقب "صوت مصر" منذ طفولتها، وكان يقدمها به على المسرح منذ بداياتها الفنية بهذا اللقب، مشيرة إلى أن هذا اللقب يرافقها منذ سنوات طويلة.

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في كل مناسبة رسمية: “كانوا بيندهولي بيه”

تفاصيل لقب صوت مصر

أوضحت أنغام مع الإعلامية لميس الحديدي أن لقب "صوت مصر" كان يُستخدم لتقديمها خلال حفلات التكريم والمناسبات الفنية الرسمية، مضيفة أنه لم يكن شيئًا ادعته أو أطلقته على نفسها.

وتابعت لا أحتكر اللقب: "أي مطربة مصرية تستحق يتقال عليها صوت مصر"

وشدّدت أنغام على أن اللقب ليس حكرًا على أحد، معتبرة أن أي فنانة مصرية ذات صوت قوي وتأثير تستحق أن يُطلق عليها "صوت مصر"، ورفضت ربط اللقب باسم فنانة واحدة.