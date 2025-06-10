حزب العدل: بدأنا الاستعدادا للانتخابات بكل جدية ومسؤولية

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل ، إن الحزب بدأ الاستعداد لمعركته الانتخابية بكل جديّة ومسؤولية، انطلاقاً من رؤيته الوطنية الملتزمة بالعمل الجماعي، مشيرا إلى انخراط الحزب مؤخراً في تأسيس تحالف الطريق الديمقراطي الذي يضم إلى جانب حزب العظل كل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز الأداء الديمقراطي وتوحيد الجهود مع قوى وطنية ذات رؤية مماثلة، لتقديم نموذج انتخابي فاعل يرتكز على الشفافية والكفاءة والممارسة الديمقراطية.

وأضاف المتحدث، أنّ حزب العدل شكّل لجاناً متخصصة لتقييم الأداء البرلماني السابق، وتحليل احتياجات المواطنين، مع تحديد التحديات الأساسية التي تواجه المواطن المصري في مختلف المحافظات والدوائر.

وأكد الشناوي، على أن حزب العدل أولى اهتماماً خاصاً لاختيار مرشّحين على قدر من النزاهة والاحترافية والكفاءة، ومعروفين بحضورهم المجتمعي وقدرتهم على تمثيل المواطنين بالكفاءة والفعالية.

وأشار إلى إعداد الحزب برنامج انتخابي متكامل يستند إلى محاور رئيسية، تشمل: العدالة الاجتماعية، تمكين الشباب والمرأة، رفع كفاءة منظومة الصحة والتعليم، تنشيط الاقتصاد، ودعم البنية التحتية والنقل.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، على التزام الحزب بالمنافسة الديمقراطية النزيهة، والتمسك بقيم الحوار البناء والعمل المشترك مع جميع القوى الوطنية، في إطار "تحالف الطريق الديمقراطي" وخارجه.

كما دعا الشناوي ، المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية، قائلاً: "نؤمن أن المشاركة السياسية هي الطريق الأنجع لتحقيق التغيير، ووجودكم في صناديق الاقتراع هو الأمل في بناء مستقبل مشرق. نأمل أن يعكس أداء حزبنا قدرته على تقديم بدائل وطنية صادقة وفعالة تستحق دعم المواطنين."