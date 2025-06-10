134 مليون دولار.. استجواب وزير الدفاع الأمريكي بالنواب بسبب تكلفة نشر الحرس الوطني

وجهت النائبة الأمريكية بيتي ماكولوم استجوابا اليوم الثلاثاء إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بسبب نشر قوات الحرس الوطني البالغة 2000 جندي بالإضافة لـ700 جندي من المارينز بمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي كلفت الدولة الأمريكية 134 مليون دولار.

وقالت النائبة بيتي موجهة أسئلتها إلى هيجسيث خلال الجلسة لماذا استدعيتم قوات الحرس الوطني لنشرها بولاية كاليفورنيا التي تمتلك 24 ألف ضابط شرطة وكان يمكنهم احتواء الاحتجاجات؟ منتقدة الميزانية الضخمة.

وزير الدفاع الأمريكي يبرر نشر قوات الحرس الوطني

رد هيجسيث بأن قراره جاء عقب دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لاحتواء الاحتجاجات التي تحرق المدينة. وتابعت ماكولوم أنها ترى ما يحدث بوسائل الإعلام حول تصاعد وتيرة تعامل قوات الحرس الوطني بعنف مع المتظاهرين، ليؤكد هيجسيث على تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي حسب سي بي إس الأمريكية.

احتجاجات المكسيكيين في لوس أنجلوس

اندلعت احتجاجات في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا عقب قرار ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك، وكان حاكم الولاية جافين نيوسوم يرفض احتواء الاحتجاجات بالعنف بسبب أفكاره التي تنتمي للحزب الديمُقراطي حسب ما قاله ترامب، ودعا ترامب لاعتقال حاكم الولاية لتركه المدينة تحترق.

النائبة بيتي ماكولوم تستجوب وزير الدفاع الأمريكي