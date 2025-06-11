مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.
استهداف مدفعي شرق غزة وتواصل المفاوضات بشأن صفقة التبادل
وكان أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق مدينة غزة. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات جراء القصف.
ترامب يطالب بإنهاء الحرب
من جانب آخر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها "استنفدت أهدافها".