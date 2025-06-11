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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 450 محضرًا خلال حملات تموينية

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 450 محضر مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة استمرت 4 أيام، شملت مختلف مراكز وأحياء المحافظة.

مواجهة الممارسات الاحتكارية

وأكد المحافظ أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ردع كل من يحاول الإتجار في الدعم

وشدد أبو النصر على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية، لضبط المخالفات، وردع كل من يحاول الإتجار في الدعم أو التلاعب بالأسعار على حساب المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذت بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة، أسفرت عن ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد مستودعات البوتاجاز لتصرفه في 25 أسطوانة بوتاجاز بدون سند قانوني.

وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 448 محضرًا شملت مخالفات متنوعة منها محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانيه وغلق بالأقفال الحديدية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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