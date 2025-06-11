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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يحمى من فقر الدم وهشاشة العظام .. اعرف فوائد المشمش الشهي

المشمش
المشمش
اسماء محمد

يعد المشمش من الفواكه الشهية التى لاتظهر إلا  في فترة قصيرة من العام ويمتلك عدد كبير من الفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء فى موقع medicinenet نكشف لكم أهم فوائد المشمش الصحية.

منخفض السعرات الحرارية


المشمش فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، إذ تحتوي كل ثمرة نيئة على 17 سعرة حرارية فقط بينما تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على 104 سعرات حرارية، لذا فإن 6 حبات مشمش نيئة تحتوي على سعرات حرارية أقل من تفاحة كاملة.

على الرغم من أن المشمش المجفف يحتوي على تركيز أعلى من السعرات الحرارية والسكر، كما أنها تحتوي على نسبة أعلى من الفيتاميناتومعادن أكثر من المشمش الطازج وهذا يعني أنه خيار ممتاز للوجبات الخفيفة المغذية التي تُشبع رغبتك في تناول الحلويات.

انقاص الوزن

غني بمضادات الأكسدة


يحتوي المشمش على كمية عالية من مضادات الأكسدة، مثل بيتا كاروتين وفيتامينات أ و سي وتعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الأمراض من خلال مكافحة تأثير الجذور الحرة التي يمكن أن تتراكم بمرور الوقت وتسبب تلف الخلايا.

يعزز صحة الأمعاء

المشمش مصدر غني بالألياف الغذائية ، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والألياف ضرورية للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإمساك ، ولتشجيع نمو البكتيريا المعوية النافعة.

المعدة والقولون

 يحمي قلبك


بفضل غناه بالألياف، يُعدّ المشمش مفيدًا لخفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد كما أنه غني بالبوتاسيوم، الذي يُساعد على تعزيز صحة القلب .

يعزز صحة العين


المشمش غني بفيتامين أ ، أو الريتينول، الذي يعزز صحة البصر. كما أن محتوى البيتا كاروتين في المشمش يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وهو حالة قد تؤدي إلى العمى .

يقوي العظام


المشمش غني بالكالسيوم، الضروري لنمو العظام والحفاظ عليها. كما أن البوتاسيوم الموجود فيه مفيد لصحة العظام، إذ يساعد على امتصاص الكالسيوم.

 يقلل خطر الإصابة بفقر الدم

بفضل غناه بالحديد، يُحسّن المشمش تدفق الدم ويُقلّل من خطر الإصابة بفقر الدم  كما يُساعد النحاس الموجود فيه على امتصاص الحديد.

المشمش فوائد المشمش فوائد المشمش الصحية الكوليسترول الجيد يعزز صحة العين

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