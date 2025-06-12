مصر تشارك في تدشين البرنامج الأممي للبنك الحيوي لأعماق البحار ضمن فعاليات مؤتمر المحيط بفرنسا

شارك المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مع السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة في حفل تدشين البرنامج الأممي "البنك الحيوي لأعماق البحار"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المحيط المقام في فرنسا، بالمنطقة الحمراء، على متن سفينة الأبحاث "جرين بيونير"، وذلك وفقًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة المعهد للتعاون الدولي ونقل التكنولوجيا.

مصر تشارك في تدشين البرنامج الأممي للبنك الحيوي لأعماق البحار

جاءت المشاركة بحضور السيد الأستاذ الدكتور عمرو حمودة، مدير مركز التدريب المشترك بين السلطة الدولية لقاع البحار ومصر، والسيدة الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار، بهدف دعم نقل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال للباحثين المصريين لتطبيقها في الدراسات البحثية حول الخصائص البيولوجية لقاع كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ويأتي هذا التعاون في إطار أنشطة مركز التدريب المشترك بين السلطة الدولية لقاع البحار ومصر، والذي يقع مقره بالمعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية.

وتهدف مبادرة "البنك الحيوي لأعماق البحار" إلى تعزيز البحث العلمي في أعماق البحار وتنمية القدرات العلمية للدول النامية، من خلال طرح موضوعات بحثية متنوعة وتنظيم أنشطة لبناء القدرات، بما يسهم في الحفاظ الفعال على الموارد البيولوجية لأعماق البحار وضمان استخدامها المستدام.