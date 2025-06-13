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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خطيب سيلينا جوميز يشارك أسوأ كوابيسه: أُفضل البقاء على الأريكة

بيني بلانكو
بيني بلانكو
شروق سلامة

أكّد المنتج الموسيقي الأمريكي بيني بلانكو أنه لا يجد في العروض الحية أي متعة، بل يعتبرها أحد أسوأ كوابيسه. 

وفي مقابلة أُجريت معه بتاريخ 3 يونيو خلال بودكاست Hot Hits with Nic & Loren، عبّر بلانكو (37 عامًا) عن رفضه لفكرة القيام بجولة موسيقية لدعم ألبومه المشترك مع خطيبته النجمة سيلينا غوميز، والذي يحمل عنوان “I Said I Love You First”، وطرح في مارس الماضي.

قال بلانكو مازحًا:

“هذا هو كابوسي الحقيقي. كلما اضطررت للمشاركة في عروض مثل SNL أو حفل جوائز الـAMAs، أكون فقط في انتظار أن تنتهي.”

وتابع: “أنا شخصيًا أفضل أن أظل جالسًا على أريكتي في المنزل.”


واقترح أحد مقدمي البرنامج ممازحًا أن يُوضع له أريكة على المسرح، فيظهر منها من حين لآخر، فردّ بلانكو مبتسمًا:

“بصراحة… ليست فكرة سيئة!”


 

عن خطيبته

وكان الثنائي قد أعلنا خطبتهما في ديسمبر 2024، وشاركا جمهورهما ألبومًا وصفه بيان صحفي بأنه “نافذة صادقة على علاقتهما العاطفية”، إذ جاء نتيجة الانسجام الفني والوجداني بينهما.


 وعن مستجدات الزفاف، قال بلانكو ممازحًا: “أعتقد أن سيلينا تخطط لحفل زفاف جديد في عقلها كل يوم. نحن نعيش كل لحظة بيومها”.

أما جوميز، فقالت: “هذه فترة مميزة جدًا في حياتنا، ونرغب في ترجمة مشاعرنا من خلال هذا الألبوم ومشاركتها مع العالم.. هذا هو محور تركيزي الآن".


علاقة سيلينا وبيني بلانكو: الحب يطرق الأبواب

أكدت جوميز علاقتها ببلانكو لأول مرة في ديسمبر 2023 عندما أعجبت بمنشور على إنستجرام من صفحة Pop Faction يتحدث عن علاقتهما، وكتبت ببساطة: “حقيقة”.

وفي حديث صريح خلال بث مباشر مع كاي سينات في نوفمبر 2024، كشف بلانكو أن غوميز كانت هي من بادرت بطلب الخروج في موعد، قال: “لقد طلبت مني الخروج, كان الأمر جنونيًا، كنا نتحدث وفجأة سألتني: هل تريد تناول العشاء؟”.


 

وأضاف بلانكو أنه لم يدرك في البداية أن اللقاء كان موعدًا غراميًا، أوضح قائلاً: “لقد كنا نتحدث، ولم أفهم أننا في موعد… حتى أنها قالت لي: كنت سأرتدي شيئًا مختلفًا لو علمت أننا في موعد".

وأكمل: "عندها فقط أدركت الأمر، ماذا؟ نحن في موعد ؟”.

بيني بلانكو سيلينا غوميز SNL

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