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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة | الطلاب يتوافدون على اللجان لآداء "الدين والتربية الوطنية"

امتحانات الثانوية العامة 2025
امتحانات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

يتوافد الآن طلاب الصف الثالث الثانوي على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية ، لبدء فعاليات أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 

يأتي ذلك تنفيذا للتنبيهات المشددة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية خلال الساعات الماضية ، والتي تشدد على ضرورة الحضور مبكرا قبل موعد بدء الامتحان بوقت كافي ، علما بأن الامتحان يبدأ في تمام التاسعة صباحا .

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الأحد 15 يونيو 2025 امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

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الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

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الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء  

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة ) 

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الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 :  الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي  النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”


الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

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الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

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الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم


الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

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الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة ) 

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