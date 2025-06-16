نشر الفيديو على مواقع التواصل.. قرار بشأن شخص قيد زوجته وتعدى عليها في المرج

قررت جهات التحقيق، التحفظ على هاتف المتهم في واقعة تصويره أثناء التعدي على زوجته في المرج.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تظهر خلاله سيدة مُقيدة وبها إصابات بالوجه.



بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها مقيم بذات الدائرة، لتعديه عليها بالضرب محدثاً إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم وإجبارها على الظهور بمقطع الفيديو المُشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى لخلافات بينهما، وأمكن ضبط المشكو فى حقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

