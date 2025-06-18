دمياط في 24 ساعة.. ندوات توعية لمرضى السكر وحملات تموينية على الأسواق

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة منها، أنه تم عقد اليوم ،فرع التأمين الصحى بدمياط،بإشراف الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحى بدمياط، برنامج تثقيفي لمرضي مركز السكر بمقر مركز السكر للكبار .

وقد حاضر في البرنامج نخبة من الاستشاريين المتخصصين في أمراض الباطنة وهما الدكتور مجدي الهندي والدكتور السعيد المصري وشهد البرنامج حضور الدكتور محمد حدو مدير العيادات والدكتورة جيهان زكريا ليل مدير المركز و اسامه الخياط مكتب الفني.

https://www.elbalad.news/6607784

كما عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى بمشروعات الصرف الصحي التى يتم تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب.

وبدأ" المحافظ " الاجتماع بمتابعة مستجدات التنفيذ بمشروع صرف صحى شط جريبة ، و ناقش خطة التنفيذ خلال الفترة الحالية والمقبلة و بحث " محافظ دمياط " المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ

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كما شنت إدارة المتابعة بمحافظة دمياط، حملة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة، وتمت متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط ٧ أطنان و٥٠٠ كيلو من المخلل بأنواعه و ٢٨٨ لتر خل بدون بيانات بأحد مطاعم الفول والفلافل بدمياط ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات واستمرار المتابعات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المحددة لسلامة الغذاء

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وعلى صعيد آخر،

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بدء أعمال تطوير وتوسعة طريق مدينة دمياط الجديدة/ دمياط والذى يجرى من خلال جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحى.

وتهدف الأعمال إلى تنفيذ التطوير ورفع كفاءة وتوسعة الطريق و الطريق الواصل من المدخل الشرقي حتى المدخل الغربى

https://www.elbalad.news/6607758