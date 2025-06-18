ماريمبا نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف بالأوبرا

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها وذلك فى التاسعة مساء الخميس ١٩ يونيو على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها "موسيقى بوند النصر ، يا حلو صبح ، صغيرة على الحب ، مكان فى القلب، البخيل وأنا ، رقصة السيوف ، ع اللى جرا ، ماكارينا ، الحلوة دى ، إنت عمرى ، جنر لايف ، مامبو ، فقرة الريس كرم غناء صعيدى ، قلبى دليلى ، ماريمبا فلامنكا ، حرمت أحبك ، بريزم ، يونس و سهر الليالي .

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلآت الايقاع ، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع ) لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية .