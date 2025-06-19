أكبر دفعة صواريخ.. ضربات إيرانية تهز إسرائيل ودمار مستشفى في بئر السبع

أفادت القناة العربية، في نبأ عاجل، أن إسرائيل تعرضت خلال الساعات الـ48 الماضية لأكبر دفعة صواريخ إيرانية منذ بدء الحرب، في تصعيد غير مسبوق هزّ العمق الإسرائيلي، وأدى إلى دمار واسع في البنية التحتية.

الكرملين : إيران لم تطلب أي مساعدات عسكرية من روسيا برلماني: البيان الدولي المشترك من مصر و20 دولة رسالة قوية ضد العدوان على إيران إعلام إسرائيلي: إطلاق أكثر من 400 صاروخ منذ بدء الحرب مع إيران اللواء أيمن عبد المحسن: إسرائيل تنتهج سياسة التخريب وتستهدف شل إيران

دمار مستشفى وتسرب مواد خطرة

وذكرت القناة أن مستشفى في مدينة بئر السبع تعرض لأضرار جسيمة جراء سقوط أحد الصواريخ، وسط أنباء عن تسرب مواد خطرة في المنطقة، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ وفرض طوق أمني حول الموقع.

الإسعاف الإسرائيلي..65 إصابة جديدة اليوم

في أحدث حصيلة، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي تسجيل 65 إصابة جديدة اليوم نتيجة الهجمات الصاروخية المتواصلة.

إعلام إسرائيلي.. 24 قتيلاً و838 مصاباً منذ اندلاع الحرب

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد بلغ عدد القتلى 24 شخصاً، فيما تجاوز عدد المصابين 838، منذ انطلاق المواجهة العسكرية مع إيران قبل أيام.