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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكبر دفعة صواريخ.. ضربات إيرانية تهز إسرائيل ودمار مستشفى في بئر السبع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت القناة العربية، في نبأ عاجل، أن إسرائيل تعرضت خلال الساعات الـ48 الماضية لأكبر دفعة صواريخ إيرانية منذ بدء الحرب، في تصعيد غير مسبوق هزّ العمق الإسرائيلي، وأدى إلى دمار واسع في البنية التحتية.

دمار مستشفى وتسرب مواد خطرة

وذكرت القناة أن مستشفى في مدينة بئر السبع تعرض لأضرار جسيمة جراء سقوط أحد الصواريخ، وسط أنباء عن تسرب مواد خطرة في المنطقة، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ وفرض طوق أمني حول الموقع.

الإسعاف الإسرائيلي..65 إصابة جديدة اليوم

في أحدث حصيلة، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي تسجيل 65 إصابة جديدة اليوم نتيجة الهجمات الصاروخية المتواصلة.

إعلام إسرائيلي.. 24 قتيلاً و838 مصاباً منذ اندلاع الحرب

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد بلغ عدد القتلى 24 شخصاً، فيما تجاوز عدد المصابين 838، منذ انطلاق المواجهة العسكرية مع إيران قبل أيام.

إسرائيل العمق الإسرائيلي صواريخ إيرانية جهاز الإسعاف الإسرائيلي

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