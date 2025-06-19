التمثيل التجاري يستعرض إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السوق الزامبي لدعم الصادرات الدوائية لأفريقيا

عقد جهاز التمثيل التجاري اجتماعًا افتراضيًا اليوم، بالتنسيق مع المكتب التجاري في لوساكا والسفارة المصرية في زامبيا، لاستعراض إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السوق الزامبي، وذلك على ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الزامبية.

استهدف الاجتماع تعريف الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بالإجراءات المستحدثة التي تتيح تسجيل الأدوية المصرية في زامبيا خلال 30 يومًا فقط، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو تيسير النفاذ للمنتجات الدوائية المصرية إلى السوق الزامبي، أحد الأسواق الواعدة بالقارة.

شارك في اللقاء ممثلون عن هيئة الدواء المصرية، وهيئة تنظيم الأدوية في زامبيا، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وعدد من كبرى شركات صناعة وتصدير الأدوية، بالإضافة إلى السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا، وممثلي الإدارة الأفريقية بالتمثيل التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الأدوية إلى زامبيا شهدت نمواً ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت إلى 11.2 مليون دولار مقارنة بـ1.5 مليون دولار فقط في عام 2023. ومن المتوقع أن تُسهم مذكرة التفاهم في مضاعفة هذا النمو خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التواجد المصري في أسواق الصناعات الطبية بالقارة الأفريقية.