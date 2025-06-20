مخرج "مسلسل فات الميعاد" يكشف تفاصيل مشهد ضرب أسماء أبو اليزيد| خاص

قال المخرج سعد هنداوي إن مشهد اعتداء أحمد مجدي على أسماء أبو اليزيد بالبوكس في وجهها كان مقصودا ليعبر عن حالات العنف الأسري التي تتعرف لها كثير من السيدات.



وأكد المخرج سعد هنداوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن صدمة المشهد كانت ضرورية ليتفاعل المشاهد مع أحداث المسلسل وقصته.

وكشف المخرج سعد هنداوي أن قصة المسلسل ليست حقيقية ولكن الأحداث منبثقة من الكثير من قضايا الطلاق وحالات العنف الأسري واعتداء الأزواج على زوجاتهم التي لا تترتب على مستوى اجتماعي معين ولكنها متواجدة في جميع المستويات.

في الحلقة الخامسة من مسلسل فات الميعاد حاولت بسمة التي تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد التعايش مع زوجها وأسرته في ظل استمرار حملها لكن الأمور خرجت عن السيطرة.

علمت بسمة أن أزمة الأموال تم حلها بعدما سدد شقيق مسعد وصل الأمانة دون علمها وواجهته ووالدته بالأمر.

انفعل مسعد على زوجته التي طالبته برد أموالها أمام والدته وصفعها بالقلم ولكنها لأول مرة منذ بداية الأحداث ترد له الصفعة وسط ذهول من الجميع.



وكانت النتيجة أن حاول مسعد قتل زوجته وسط انفعاله لتسقط مغشيا عليها في نهاية الحلقة دون إيضاح مصيرها ومصير حملها.



‏‎ومسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد أبو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.‏‎ويذكر أن هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار 5 سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.