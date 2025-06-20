القبض على لاعب شهير بسبب الاتجار في المخدرات

سلمت الإمارات العربية المتحدة اللاعب الهولندي الدولي السابق كوينسي بروميس إلى هولندا، حيث سيقضي عقوبة بالسجن بتهمة الاتجار بالمخدرات والاعتداء، وفقًا لما أعلنه الادعاء الهولندي يوم الجمعة.

حكمت محكمة هولندية العام الماضي على اللاعب السابق لأياكس أمستردام وسبارتاك موسكو غيابيًا بالسجن ست سنوات لتورطه المباشر في شحنتي كوكايين من البرازيل عبر ميناء أنتويرب في بلجيكا إلى هولندا عام 2020.



في عام 2023، حُكم على بروميس غيابيًا بالسجن 18 شهرًا بتهمة الاعتداء على خلفية شجار وقع عام 2020، طعن فيه أحد أقربائه في ركبته.

أنكر بروميس جميع التهم الموجهة إليه، وقدم استئنافًا في كلتا القضيتين.

أُلقي القبض على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي خاض 50 مباراة دولية مع منتخب هولندا، في دبي في مارس من العام الماضي، بناءً على طلب النيابة العامة الهولندية أثناء وجوده في معسكر تدريبي مع سبارتاك موسكو.

أُطلق سراحه لاحقًا بشروط، شملت منعه من مغادرة الإمارات العربية المتحدة. فسخ سبارتاك موسكو عقده، وانضم بعد ذلك إلى نادي يونايتد إف سي دبي، أحد أندية الدرجة الثانية الإماراتية.