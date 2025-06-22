أدرعي: دمرنا قاعدة إطلاق الصواريخ الإمام حسين في يزد الإيرانية

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، شملت مدن أصفهان، بوشهر، الأهواز، وللمرة الأولى، منطقة يزد.

وقال أدرعي في منشور على منصة "إكس"، إن العملية نُفذت بتنسيق مباشر مع هيئة الاستخبارات العسكرية.

وأضاف أن نحو 30 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم، مستخدمة أكثر من 60 نوعًا من الذخائر المختلفة، لضرب عشرات المواقع التي قال إنها تضم بنى تحتية عسكرية إيرانية.

ووفقًا للبيان، استهدفت الغارات ما وصفه أدرعي بمقر الصواريخ الاستراتيجية "الإمام حسين" في يزد، والذي يُعتقد أنه يضم صواريخ بعيدة المدى من طراز "خرمشهر".

وأشار إلى أن هذا الموقع كان مسؤولًا عن إطلاق نحو 60 صاروخًا باتجاه إسرائيل مؤخرًا.

كما شملت الضربات منصات لإطلاق الصواريخ، ومرافق لإنتاج بطاريات الدفاع الجوي، إضافة إلى مقر "الفوج الثالث" للطائرات المسيّرة ومستودع مجاور لها، في المناطق الثلاث الأخرى المستهدفة.

وأضاف المتحدث أن طائرات الاستطلاع رصدت جنودًا إيرانيين أثناء تحضيرهم لمنصات الإطلاق، وتم استهدافهم مباشرة.