كيف تحصن نفسك من الحسد والسحر؟.. الأزهر للفتوى يكشف 4 طرق مجربة

ما هي علامات الحسد والسحر وكيف أعرف هل أنا محسود أم لا؟ سؤال يتكرر على ألسنة كثيرين، فقد يتفاجأ الشخص بالإصابة بالأمراض لديه أو قد يواجه الشخص مشكلات كبيرة تظهر له فجأة وبدون أسباب فيتبادر إلى ذهنه السؤال الشائع "هل أنا محسود؟"، لذا نعرض لكم في السطور التالية أبرز العلامات التي تدل على أن الشخص مصاب بالحسد أو السحر والتي يجب يتعامل معها فورًا ويبدأ في الرقية الشرعية لعلاج ما أصابه.

كيفية تحصين النفس من الحسد

وفي السياق، أكدت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أول طريق علاج الحسد هو أن يُفهم في إطار الإيمان بالقضاء والقدر، مشيرةً إلى أن أعمار الناس وأرزاقهم مقدّرة ومكتوبة، ولا يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله له.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يجب الأخذ بالأسباب وتحصين من الحسد، وذلك من خلال :

قراءة القرآن الكريم

أذكار الصباح والمساء

الرقية الشرعية

قراءة سورة الفلق والناس والمعوذات

وأوضحت أن الحسد مذكور في القرآن، وأن النبي ﷺ استعاذ منه، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو خير الحافظين، فعلى كل مسلم أن يبدأ يومه وينهيه بالأذكار، وأن يعلّم أولاده ذلك، فهذه وقاية قوية من أي أذى.

جزاء الشخص الحاسد

وبشأن جزاء من يقوم بالحسد أو بإيذاء الآخرين، قالت: "النبي ﷺ قال: 'المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده'، فكل من يسعى بالأذى للناس سواء بالحسد أو بالأعمال أو بالسحر، فهو آثم شرعًا، وعليه أن يتوب فورًا، ويستغفر، ويراجع ضميره ودينه".

وتابعت: "الإسلام دين السلام والستر، لا يجوز أن تُبنى سعادتنا على خراب بيوت الآخرين، ومن يؤذي الناس لن ينجو من عذاب الله ما لم يتب، نسأل الله أن يحفظ بيوتنا وأبناءنا، وأن يُطهّر قلوبنا من كل شر".

علامات الحسد

هناك بعض العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالعين ولكن لا يجب التعامل مع هذه العلامات على أنها دلالة أكيدة على الإصابة بالعين، فقد يكون الإنسان لديه إصابة عضوية يجب الذهاب للطبيب، والأخذ بالأسباب أولاً ثم يمكن أن نبدأ في تشخص المصاب على أنه نصاب بالعين، وأبرز 8 علامات تدل على الإصابة بالحسد هي:

خمول وتعب دائم دون سبب طبي واضح صداع متكرر لا ينفع معه العلاج كثرة التثاؤب خاصة عند سماع القرآن انخفاض مفاجئ في النشاط أو الإنتاجية اضطرابات في النوم أو كوابيس مزعجة ظهور مشكلات مفاجئة في العلاقات الأسرية أو العمل شعور دائم بالحزن أو الضيق رغم عدم وجود سبب واضح كثرة النسيان والتشتت الذهني المفاجئ

آيات تحصين النفس

ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث عدة تؤكد أن في بعض سور القرآن وآياته تحصينًا خاصًا، كسورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين، مما يبرز الدور الحيوي لقراءة القرآن في حماية النفس من الحسد والشرور الظاهرة والخفية ومن أهم 11 آية تحمي المسلم من الشياطين: