عين الأسد.. تفعيل الدفاعات الجوية في القاعدة الأمريكية بالعراق

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، بتفعيل الدفاعات الجوية للقاعدة الأمريكية في العراق المعروفة بقاعدة عين الأسد.

وشنت إيران قبل وقت قليل، قصف صاروخي ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر، والتي جاءت ردا على القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية فجر أمس الأحد.

وأكد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي، أن إيران أطلقت 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر.

وحركت إيران منصات إطلاق الصواريخ قبل أن تبدأ في مهاجمة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية اليوم بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض "أهداف معادية" في مدينة الأهواز، الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة فارس: "سُمع دوي انفجار في غرب الأهواز، خارج المنطقة الحضرية، وبالتزامن مع ذلك، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد أهداف معادية".

كما أفادت الإذاعة الإيرانية (IRIB) بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الأهواز، دون تقديم مزيد من التفاصيل.