ألذ مشروب بارد..طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي ألذ مشروب بارد.

المكونات :

- ثمرتان من المانجو الناضجة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات.

- كوب زبادي طبيعي، ويمكن استخدام الزبادي اليوناني للحصول على قوام أكثر سماكة.

- ملعقتان كبيرتان من العسل أو سكر حسب الذوق.

- مكعبات ثلج (اختياري، إذا كنت ترغب في تبريد العصير)

طريقة التحضير :

- قم بتقشير المانجو وقطعها إلى مكعبات.

- ضع المكعبات في خلاط عميق.

- أضف الزبادي إلى المانجو في الخلاط.

- أضف العسل أو السكر حسب الذوق.

- يمكنك تعديل كمية الحلاوة وفقا لتفضيلاتك الشخصية.

- اخلط المكونات جيدا حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

-إذا كنت ترغب في تبريد العصير أكثر، يمكنك إضافة بضع مكعبات من الثلج وخلطها مع العصير حتى تتماسك.

- التقديم :

- قم بسكب العصير في أكواب التقديم وقدمه فورا.

- يمكنك أيضا تزيين الأكواب بشرائح من المانجو إضافية.



