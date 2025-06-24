ألذ مشروب بارد..طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي ألذ مشروب بارد.
المكونات :
- ثمرتان من المانجو الناضجة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات.
- كوب زبادي طبيعي، ويمكن استخدام الزبادي اليوناني للحصول على قوام أكثر سماكة.
- ملعقتان كبيرتان من العسل أو سكر حسب الذوق.
- مكعبات ثلج (اختياري، إذا كنت ترغب في تبريد العصير)
طريقة التحضير :
- قم بتقشير المانجو وقطعها إلى مكعبات.
- ضع المكعبات في خلاط عميق.
- أضف الزبادي إلى المانجو في الخلاط.
- أضف العسل أو السكر حسب الذوق.
- يمكنك تعديل كمية الحلاوة وفقا لتفضيلاتك الشخصية.
- اخلط المكونات جيدا حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.
-إذا كنت ترغب في تبريد العصير أكثر، يمكنك إضافة بضع مكعبات من الثلج وخلطها مع العصير حتى تتماسك.
- التقديم :
- قم بسكب العصير في أكواب التقديم وقدمه فورا.
- يمكنك أيضا تزيين الأكواب بشرائح من المانجو إضافية.